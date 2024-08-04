المقاومة توسع دائرة النار وتقصف مستوطنة “بيت هلل” لأول مرة

أدخلت ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية على جدول نيرانها ‏المستعمرة الجديدة “بيت هلل” وقصفتها لأول مرة فجر الأحد بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وأشارت المقاومة في بيان عسكري، إلى أن هذه العملية، تأتي رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين.

وصباح اليوم عند الساعة (8:00)، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية ‏في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها.

وعند الساعة (1:35) قصفت المقاومة موقع بركة ريشا ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. كما استهدفت المقاومة عند الساعة (13:55) موقع المنارة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

محصلة عمليات المقاومة الاسلامية ليوم السبت في 3-8-2024

وأمس، نفّذت المقاومة عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وفقًا للآتي:

1- الساعة 11:45 استهداف موقع العاصي ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- استهداف ‏مبنًى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة ‏ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏الاعتداء على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة عيتا الشعب.

3- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة كفركلا.

4- الساعة 16:10 استهداف موقع حدب يارون بالقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

5- استهداف مبانٍ في مستوطنة ‏شلومي بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة طيرحرفا.

6- الساعة 17:00 استهداف موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

7- الساعة 17:00 استهداف موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

8- الساعة 18:45 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

محصلة عمليات المقاومة الاسلامية ليوم السبت في 3-8-2024

المصدر: الاعلام الحربي