المقاومة توسع دائرة النار وتقصف مستوطنة “بيت هلل” لأول مرة

أدخلت المقاومة الإسلامية على جدول نيرانها المستعمرة الجديدة “بيت هلل” وقصفتها لأول مرة فجر الأحد بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وأشارت المقاومة في بيان عسكري، إلى أن هذه العملية، تأتي رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين.
وصباح اليوم عند الساعة (8:00)، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها.
وعند الساعة (1:35) قصفت المقاومة موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. كما استهدفت المقاومة عند الساعة (13:55) موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.
محصلة عمليات المقاومة الاسلامية ليوم السبت في 3-8-2024
وأمس، نفّذت المقاومة عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وفقًا للآتي:
1- الساعة 11:45 استهداف موقع العاصي بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
2- استهداف مبنًى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على الاعتداء على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة عيتا الشعب.
3- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة كفركلا.
4- الساعة 16:10 استهداف موقع حدب يارون بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
5- استهداف مبانٍ في مستوطنة شلومي بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة طيرحرفا.
6- الساعة 17:00 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
7- الساعة 17:00 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
8- الساعة 18:45 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
المصدر: الاعلام الحربي