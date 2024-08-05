حزب الله يُشيّع الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد محمد حسن فرحات في بلدة اللويزة الجنوبية

شيّع حزب الله وأهالي بلدة اللويزة وجمهور المقاومة الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد محمد حسن فرحات بموكبٍ حاشد ومَهيب في بلدة اللويزة في جنوب لبنان .

وبعد المراسم التكريمية للشهيد عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي(عج) لحن الشهادة ، ثمّ أدّت ثلّة من المجاهدين قسم العهد والوفاء بالمُضيّ على خطى المقاومة والشهداء .

وبعد أن أمّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة الشيخ رضا حجازي، جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، شخصيات وفعاليات ، علماء دين ، عوائل الشهداء والأهالي .

وعند جبانة البلدة وُرِي الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء .

المصدر: موقع المنار