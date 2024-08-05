حيرة صهيونية عن شكل وتوقيت رد جبهة المقاومة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 21:34

حيرة صهيونية عن شكل وتوقيت رد جبهة المقاومة؟

منذ 1 ساعة 5 August، 2024
صهاينة
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

أعرب مسؤولون صهاينة عن حيرتِهم حيالَ شكلِ ردِ جبهةِ المقاومةِ ومن اين سيأتي؟

المصدر: قناة المنار

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