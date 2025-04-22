غالانت يكشف كذب حكومة الاحتلال بشأن نفق لا وجود له لتأخير صفقة التبادل

كشف وزير الحرب الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، أن الصورة الشهيرة التي نشرها الجيش الإسرائيلي، لما قيل إنه نفق ضخم في محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر ويمتد لعشرات الأمتار تحت الأرض، كانت مضللة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت قوله إن النفق لم يكن موجودًا في الأصل، وإن ما عُثر عليه هو مجرد خندق بعمق متر واحد فقط.

وأكد أن الصورة استُخدمت آنذاك لترويج مزاعم بوجود أنفاق في محور فيلادلفيا، بهدف المبالغة في أهمية هذا المحور وتأخير صفقة تبادل المحتجزين.

وتعود الصورة المذكورة إلى أغسطس/آب الماضي، حين نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، وزعمت تل أبيب آنذاك أنها اكتشفت نفقًا ضخمًا للمقاومة الفلسطينية، يبلغ ارتفاعه عدة أمتار.

وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية حينها عن “إنجاز كبير” تمثل في اكتشاف نفق ضخم مكوّن من ثلاثة طوابق، زاعمة أنه جزء من البنية التحتية تحت الأرض، والتي أدهشت الجنود الإسرائيليين.

كشف وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أن الصورة المشهورة التي نشرها الجيش الإسرائيلي لما قال إنه نفق ضخم في محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر وعمقه عشرات الأمتار تحت الأرض كانت كاذبة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت قوله إن النفق لم يكن موجودا في الأصل،… pic.twitter.com/PWJvn8w98I — Qassem S Qassem (@QassemsQassem) April 22, 2025

وقال غالانت إن الغرض من نشر الصورة كان تأكيد أهمية محور فيلادلفيا، والترويج له كمسار رئيسي لتهريب السلاح إلى غزة، وهو ما يتناقض مع الواقع.

وقد أظهرت صورة النفق، التي نشرها الجيش الإسرائيلي، مركبة عسكرية وهي تخرج من “النفق” المزعوم، الذي لم يكن في الواقع سوى قناة عادية لتصريف المياه.

المصدر: مواقع