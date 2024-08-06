المقاومة الإسلامية تواصل دك مواقع العدو الإسرائيلي

واصلت المقاومة الاسلامية دك مواقع العدو الاسرائيلي دعما لغزة واهلها ومقاومتها وردا على الاعتداءات الصهيونية التي تطال القرى والاراضي اللبنانية.

وبالسياق، أصدرت المقاومة الاسلامية سلسلة بيانات حول العمليات التي نفذتها ضد مواقع العدو، وجاءت على الشكل التالي:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الصهيوني في بلدات البازورية ودير سريان وحولا، شَنَّ ‌‏مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 05-08-2024 هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات ‌‏الإنقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إيليت، مُستهدفةً أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الاثنين 05-08-2024‏

‏30 محرّم 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:15) ‌‏من صباح يوم الاثنين 05-08-2024 موقع المالكية ‏بِمسيرة هجومية إنقضاضية فأصابت أهدافها بِدقة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الاثنين 05-08-2024‏

‏30 محرّم 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏10:05‌‎ ‌‌‏من صباح يوم الاثنين 05-08-2024 ثكنة راميم بقذائف ‏المدفعية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الاثنين 05-08-2024‏

‏30 محرّم 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏12:40‌‎ ‌‌‏من ظهر يوم الإثنين 05-08-2024 ثكنة زرعيت بقذائف ‌‏المدفعية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الاثنين 05-08-2024‏

‏30 محرّم 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏12:50 ‌‌‌‏من ظهر يوم الاثنين 05-08-2024 موقع رأس الناقورة ‏البحري بالقذائف ‏المدفعية الثقيلة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الاثنين 05-08-2024‏

‏30 محرّم 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏06:05 ‌‌‌‏من بعد ظهر يوم الاثنين 05-08-2024 مرابض مدفعية ‏العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الاثنين 05-08-2024‏

‏30 محرّم 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 05-08-2024 ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الاثنين 05-08-2024‏

‏30 محرّم 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، وخصوصاً الاغتيال الذي نفذه في جبانة ‏بلدة ميس الجبل، شنّ مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 05-08-2024 هجوما جويا بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات غولاني) ‏مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة وحققت فيهم إصابات مؤكدة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 05-08-2024‏

‏30 محرّم 1446 هـ

المصدر: موقع المنار