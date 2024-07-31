الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري: ندين بشدة العدوان الأميركي الآثم على قواتنا الأمنية العراقية من أبناء الحشد بجرف النصر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 31 2024 - 03:48

الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري: ندين بشدة العدوان الأميركي الآثم على قواتنا الأمنية العراقية من أبناء الحشد بجرف النصر

منذ 1 ساعة 31 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة