غارات جوية إسرائيلية تستهدف حيي الرمال وتل الهوى غربي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 00:44

غارات جوية إسرائيلية تستهدف حيي الرمال وتل الهوى غربي مدينة غزة

منذ 2 ساعة 10 July، 2024
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