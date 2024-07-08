مجازر للاحتلال وسط توغل بحي تل الهوا غرب مدينة غزة

في اليوم الـ 276 من العدوان على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة استشهد فيها 40 فلسطينيا وأصيب 75. ليرتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 38193 شهيدا، والجرحى إلى 87903.

ووصلت 8 إصابات من بينها 3 أطفال إلى مستشفى العودة تل الزعتر جراء استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة الصفطاوي. وقصفت طائرات الاحتلال الطوابق الأخيرة من مجمع فلوريا التجاري على دوار الاتصالات بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال أحزمة نارية شديدة فجر اليوم على أحياء متفرقة من مدينة غزة، قبل أن تتقدم تقدم من محورين؛ المحور الغربي، ودوار الدحدوح جنوب حي تل الهوا وتتمركز في محيط الجامات والصناعة وتحاصر عدد من العائلات والنازحين في تلك المنطقة.

ليلة صعبة جدًا وأوضاع مأساوية، يفر الناس منذ يوم أمس من شرق ووسط مدينة غزة بعد توسيع جيش الاحتلال عمليته العسكرية، ثم يأتي عليهم الليل بغارات عنيفة جدًا يتخللها تقدم للآليات الإسرائيلية من جهة تل الهوا والصناعة ومنطقة الجامعات غرب مدينة غزة. لتزاد المأساة ومعاناة الناس بشكل… pic.twitter.com/3KjWFG510l — Mohamed Alzanin (@M_Alzanin) July 8, 2024

وصاحب التوغل إطلاق نار كثيف في محور التوغل، وغطاء ناري كثيف جدا من المدفعية والطائرات الحربية، إلى جانب المدفعية الإسرائيلية قنابل الغاز في محيط منطقة الصناعة.

سكان غزة فوجئوا بالتوغل غرب المدينة بعد أوامر التهجير التي صدرت مساء أمس لمنطقة شرق غزة وحي الدرج والتفاح، حيث شهدت تلك المناطق حركة نزوح كبيرة تجاه مراكز الإيواء غربًا، لتشهد المنطقة الغربية أحزمة نارية عنيفة وتوغلا بريا. وأفاد شهود أن حركة نزوح كبيرة بدأت تحت وطأة القصف والتوغل إلى النزوح من المدارس والمنازل باتجاه الشمال وسط إطلاق نار من طائرات كواد كابتر التابعة للاحتلال.

وصول أعداد كبيرة من الجرحى إلى مستشفى الإندونيسي بعد خروجهم من المستشفى المعمداني نتيجة قصف الاحتلال المتواصل على شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/1dzb0vLzUw — Imad Zakout | عماد زقوت (@ImadZakout) July 8, 2024

وقصفت طائرات الاحتلال عدة بنايات على رؤوس ساكنيها، وتواجه طواقم الإنقاذ صعوبة في الاستجابة لها.

وارتقى شهيد وأصيب 7 في قصف الاحتلال منزلا قرب مفترق الطيران جنوب مدينة غزة. وجددت قوات الاحتلال قصف المدفعي شمال قطاع غزة تجاه المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة. وشنت طائرات الاحتلال قرب شركة الاتصالات غرب غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه ساحل بحر القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة. وشنت طائرات الاحتلال غارة في محيط محطة راضي للبترول غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح في غزة بالتزامن مع شن أحزمة نارية فيما أطلقت قنابل إنارة في حي الصبرة جنوب غزة.

“يا رسول الله، لا تشفع لهم لأنهم خذلونا” pic.twitter.com/SYBp2YNFZA — خالد منصور (@mansourgaza) July 8, 2024

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام+موقع المنار