سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون النظامي جنود العدو المتمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2024 - 15:02

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون النظامي جنود العدو المتمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها

منذ 24 mins 7 July، 2024
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