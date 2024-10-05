النائب إيهاب حمادة: نعد لهذه المعركة منذ 18 عاما

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور إيهاب حمادة، أمام أهالي الشهداء في البقاع: “نحن أقوياء ومقاومتنا بألف خير، فنحن منذ 18 سنة نعد لهذه المعركة، حاولوا أن يوهنوا بقدرات المقاومة في الإعلام، ولكن في أول مواجهة أبيدوا بين قتيل وجريح وفار، قوتنا هذه هي من قوة الله، ومن قوة ناسنا، ومن قوة الحق الذي نملكه”.

وتابع: “إذا كان أحدنا يقاتل بروحه، الآن هو يقاتل بروحه وبأرواح الشهداء، ومن الشهداء السيد حسن نصرالله، سيقتلون إذا حاولوا الدخول إلى أرضنا، وسيقتلون إذا دخلوا، وسيقتلون أيضاً في أرضنا المحتلة”.

واعتبر أن “قضية فلسطين هي قضيتنا الكبرى، وقضيتنا الأم، فالقضية التي تأخذ دم السيد حسن نصرالله هي الأسمى وهي أقدس قضية في الوجود”.

وختم النائب حمادة “هذا لبنان ينتصر، وهذا نتنياهو الذي يريد تغيير خريطة الشرق الأوسط، عند أول متر تكسَّر هو وجنوده من وحدة النخبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام