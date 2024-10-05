مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني عنيف يستهدف بلدة كفركلا واطراف بلدة برج الملوك – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 23:26

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني عنيف يستهدف بلدة كفركلا واطراف بلدة برج الملوك

منذ 1 ساعة 5 October، 2024
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