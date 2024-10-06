ضابط في المقاومة الإسلامية: مقتل وإصابة أكثر من 25 ضابطاً وجندياً اسرائيلياً خلال الأيام الماضية

أكد ضابط ميداني في المقاومة الإسلامية، مقتل اكثر من 25 ضابطاً وجندياً في صفوف نخبة العدة، وإصابة أكثر من 130، خلال الأيام القليلة الماضية، منذ إعلان جيش العدو بدء عمليته البرية باتجاه قرى جنوب لبنان.

وقال الضابط إن هذه الأرقام إعترف العدو ببعضها والأيام القادمة ستكشف ما أخفاه عن جمهوره.

وتواصل مجموعات الإسناد الناري في المقاومة الإسلامية، استهداف أماكن تحشدات جنود العدو الإسرائيلي في الثكنات والمواقع العسكرية والمستوطنات قبالة الحدود اللبنانية بقذائف المدفعية والصواريخ والرشّاشات الثقيلة وتحقق إصابات مباشرة.

كما واصلت وتواصل القوة الصاروخية في المقاومة الإسلامية، قصف أهداف متنوّعة وبمديات مختلفة، في عمق شمال فلسطين المحتلة بصليات صاروخية كثيفة. وكذلك، واصلت وتواصل القوة الجوّية في المقاومة الإسلامية، استهداف قواعد وثكنات عسكرية إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة بأسرابٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

وأوضح ضابط ميداني في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية، أنه و”حوالي الساعة 22:20 من ليل أمس الجمعة، رصد مجاهدو المقاومة الإسلامية في محور العديسة تحركًا غير اعتياديًا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط الترقيم الحدودي رقم 405 في خراج بلدة العديسة، واتخذ المجاهدون الترتيبات اللازمة”.

وأكد أنه “حوالي الساعة 22:45، تسللت قوة من نخبة العدو في مسار تقدم باتجاه محيط مبنى بلدية العديسة، وحوالي الساعة 23:00 وصلت القوة المتسللة إلى نقطة كمين معد مسبقًا، وبنداء لبيك يا نصرالله، فتح المجاهدون نيران رشاشاتهم الخفيفة والمتوسطة باتجاه القوة المتسلّلة، مما أسفر عن انفجار ألغام كانت بحوزة القوة المعادية بهدف تفخيخ مبنى البلدية، مما أسفر عن سقوط حوالي 15 جندي بين قتيل وجريح وعلا صراخهم وعويلهم بشكل واضح. وعملت فرق الإنقاذ المعادية بتغطية نارية من المروحيات العسكرية على سحب القتلى والجرحى من مكان العملية باتجاه الأراضي المحتلة”.

وأكد المصدر “حوالي الساعة 01:50 من فجر اليوم السبت، حاولت قوة معادية أخرى التسلل عبر مسار آخر باتجاه مبنى بلدية العديسة، فتصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، استمرت الإشتباكات لأكثر من ساعتين تكبد خلالها العدو خسائر في صفوف جنوده وأجبر على الإنسحاب”.

وأشار إلى انه “عند الساعة 07:00 من صباح اليوم السبت، حاولت دبابة ميركافا معادية، التقدم عبر مسار خلفي غير مرئي للجهة اللبنانية، باتجاه مرتفع الباط في خراج بلدة مارون الرأس، فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه أدّى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها”.

حصيلة عمليات المقاومة الإسلامية ليوم السبت

ودعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ السبت، وفقًا للآتي:

1- الساعة 11:00 من ليل الجمعة 04-10-2024 لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية مما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأُجبرت على التراجع وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

2- الساعة 01:50 أعاد جنود العدو الإسرائيلي محاولة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة فتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولة التقدم والاشتباكات مستمرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

3- الساعة 02:15 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كفريوفال بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

4- الساعة 02:15 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

5- الساعة 02:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلة عبير في يارون بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

6- الساعة 07:00 استهداف دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى مرتفع الباط أخر حرش مارون بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

7- الساعة 10:30 استهداف قاعدة ‏رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 1‏، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

8- استهداف مستعمرة سعسع بصاروخي فلق 2، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

9- الساعة 14:10 استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

10- الساعة 14:20 استهداف مدينة ‏صفد المحتلة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

11- استهداف مرابض وتجمعات العدو الإسرائيلي في حرش مستعمرة دان بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

12- الساعة 16:00 استهداف ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

13- الساعة 16:50 استهداف شركة ألتا للصناعات العسكرية قرب سخنين بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

14- الساعة 19:00 استهداف تجمعات لجنود العدو في مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

15- الساعة 20:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل الدير بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

16- الساعة 23:20 استهداف تحرك لجنود العدو في موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

17- الساعة 23:30 استهداف تحرك لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية وحققوا إصابات مؤكدة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

المصدر: الاعلام الحربي