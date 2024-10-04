غارات صهيونية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

جدد العدو الاسرائيلي غاراته على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث تم استهداف عدة مناطق منها الحدث، اتوستراد السيد هادي نصر الله، الرويس والمريجة.

وقد وصفت الغارات التي وقعت بأنها الأعنف على الضاحية الجنوبية منذ بدء العدوان على لبنان، وتزامن العدوان الجوي على الضاحية مع غارات شنها سلاح الجو الصهيوني على منطقة البقاع في شرق لبنان.

وتأتي هذه الغارات بعد يومين من محاولات دخول جيش العدو الاسرائيلي بريا الى لبنان من دون جدوى مقابل تعرضه لضربات قاسية من قبل مجاهدي المقاومة الاسلامية على الحافة الامامية للحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

حيث تكبد العدو حتى الساعة خسائر بشرية كبيرة جدا خلال محاولات التقدم الى الاراضي اللبناني، وقد سجل مقتل واصابة العشرات من الجنود والضباط الصهاينة.

المصدر: موقع المنار