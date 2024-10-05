وزير الصحة تسلم أربعين طنا من مساعدات أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من الإمارات

تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض في مطار رفيق الحريري الدولي، شحنة من أربعين طنا من مساعدات أدوية ومستلزمات طبية مقدمة للبنان من دولة الإمارات، في إطار جسر جوي لمساعدة لبنان ستصل شحناته تباعا وتبلغ زنته الإجمالية مئتين وأربعين طنا.

وقد أكد الوزير الأبيض أن “هذه المساعدات تشكل دعما واضحا للبنان بأنه ليس وحيدا بل هو محاط بأشقاء وأصدقاء يقدمون له العون في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها”، شاكرا للشيخ محمد بن زايد آل نهيان “مبادرته المشكورة تجاه لبنان”.

وقال “إن هذه المساعدات تساعد النظام الصحي على استعادة مخزون علاجات الطوارئ، الذي استنفد جزء منه بسبب العدد الكبير للجرحى والذين أصيبوا بإصابات بالغة منذ الاعتداء السيبراني ومرورا بالغارات التي تكثفت بشكل مفاجئ ولا تزال كذلك حتى يومنا هذا”.

وردا على سؤال حول وضع المستشفيات، أكد الوزير الابيض أن “ثمة مستشفيات خرجت عن الخدمة في المناطق المعرضة للاعتداءات وأخرى تعمل بالحد الأدنى، وقد كانت وزارة الصحة العامة قد استدركت هذا الأمر بعمليات إخلاء إلى المستشفيات الموجودة في أماكن أخرى”.

وأبدى ثقته في أن “القطاع الصحي سيصمد ويكون إلى جانب أهله في القيام بواجباته وتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام