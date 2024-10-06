المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا مجددا تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة وأصابوها إصابة دقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 02:32

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا مجددا تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة وأصابوها إصابة دقيقة

منذ 1 ساعة 6 October، 2024
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