13 شهيدا وعدد كبير من الجرحى بقصف العدو الاسرائيلي لمسجد يؤوي نازحين أمام بوابة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 04:06

13 شهيدا وعدد كبير من الجرحى بقصف العدو الاسرائيلي لمسجد يؤوي نازحين أمام بوابة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 57 mins 6 October، 2024
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