هيئة البث الإسرائيلية: نحو ربع الإسرائيليين قالوا إنهم فكروا في مغادرة البلاد خلال العام الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 23:26

هيئة البث الإسرائيلية: نحو ربع الإسرائيليين قالوا إنهم فكروا في مغادرة البلاد خلال العام الماضي

منذ 1 ساعة 5 October، 2024
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