المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال يمارس القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 04:26

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال يمارس القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين

منذ 57 mins 13 June، 2024
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