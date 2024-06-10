تقرير مصور | احياء لذكرى مجزرة اهدن وفرنجية: التسوية في لبنان قادمة وأصبحت قريبة

اعتبر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية خلال الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين للثالث عشر من حزيران، أن التسوية في لبنان قادمة وأصبحت قريبة.

وأحيا تيار المردة الذكرى السنوية لمجزرة إهدن التي ارتكبت في 13 حزيران عام 1978، في قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية بمشاركة فعاليات سياسية وحشود شعبية.

أعوام مرت على المجزرة ولا يزال مستوى الإجرام في قلب الذاكرة اللبنانية اما المجرم فلا يزال طليقا ويسعى لقتل العائلة سياسيا بعد فشله في قتله جسديا.

رئيس تيار المردة النائب سليمان تحيط به العائلة تقبلوا واجب العزاء على أمل أن تطوى صفحة الأحزان بانتصارات كبرى، تتحقق في فلسطين وجنوب لبنان، وينتهي من خلالها مشروع العدو الصهيوني وحلفائه في المنطقة.

المصدر: المنار