مركز”غاماليا” الروسي يعلن بدء مبيعات مضاد حيوي جديد يعالج العديد من الالتهابات

أعلن ألكسندر غينسبورغ، رئيس مركز علم الوبائيات والأحياء الدقيقة “غاماليا”عن بدء مبيعات دواء جديد، تم تطويره في روسيا، سيستخدم لعلاج عدد من الالتهابات .

وقال غينسبورغ إنه سيتم طرح الدواء للتداول هذا الصيف، مشيرا إلى أن الدواء الجديد سيخصص لعلاج الالتهابات. وستنطلق مبيعات الدواء في نهاية يونيو الجاري أو مطلع يوليو المقبل.

وأوضح أن الدواء سيستخدم أيضا كوسيلة لوقاية المرضى الذين يخضعون للتنفس الصناعي.

وكانت قناة “تسارغراد” التلفزيونية الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن الدواء الذي أطلق عليه “الفلوروثيازينون” يؤثر على جميع مسببات الأمراض التي تم فحصها حتى الآن، ولكن في المقام الأول على البكتيريا التي تتميز بمقاومة الأدوية العديدة.

وحسب المطورين، فإن الفلوروثيازينون يثبط نظام النقل الثالث الذي يسمح للبكتيريا المسببة للأمراض بتوصيل بروتيناتها إلى داخل الكائن المصاب.

يذكر أن الدواء تم تطويره وإنتاجه بالكامل في مركز “غاماليا” لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا