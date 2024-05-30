الشيخ البغدادي: الجرائم الإسرائيلية ضد أهالي غزة لايمكن فصلها عن الغطاء الأمريكي

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي أنّ المنطقة تعيش حالةً من الغليان بسبب الوحشية التي تمارسها إسرائيل منذ ثمانية أشهر ضد قطاع غزة؛ حيث أحرقت الأخضر واليابس ولم تُبقِ حجراً على حجر وقتلت وجرحت إلى الآن عشرات الآلاف ومنهم قسم كبير من النساء والأطفال والرجال ولم يسلم مشفىً أو حتى دور للعبادة”.

وأضاف الشيخ البغدادي:ان رئيس حكومة الكيان المؤقت مع حكومته وصلوا إلى طريقٍ مسدود وكلما توغلوا في جرائمهم زادوا من مأزقهم، دون أن يتمكّنوا من تحقيق أي من أهدافهم المعلنة، وهذا سيوصل حتماً إلى هزيمةٍ إسرائيلية لا تستطيع النهوض منها، ولهذا لا مستقبل لهذا الكيان والتطبيع تعرّض لانتكاسة كبيرة منذ عملية طوفان الأقصى”.

وختم سماحته كلامه خلال لقاءٍ سياسي في الضاحية الجنوبية لبيروت أنه أمام هذه الجرائم الإسرائيلية لايمكن فصل الرضا والدعم الأمريكي اللا محدود بالمال والسلاح والغطاء السياسي، حتى أنّ ترامب توعّد في برنامجه الإنتخابي طرد كل الطلاب من الولايات المتحدة الأمريكية الذين شاركوا بالدعوة لإيقاف الحرب والمجازر ضد أهل غزة، مع العلم أنّ الوحشية الأمريكية باتت على امتداد العالم من فلسطين ولبنان وسوريا والعراق إلى اليمن وأفريقيا وصولاً إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأُوكرانيا، فكلّ هذه الساحات المشتعلة نجد فيها أمريكا شريكةً بالكامل مع مجرمي الحرب”.

المصدر: موقع المنار