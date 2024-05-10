المقاومة الاسلامية تستهدف موقعي المالكية ومسكفعام الصهيوني بالاسلحة المناسبة

اعلنت المقاومة الاسلامية انه بعد رصد وترقب لقوات العدو الاسرائيلي وعند وصول الياته الى موقع المالكية استهدفها مجاهدو المقاومة فجر اليوم الجمعة بقذائف المدفعية وحققوا اصابات مؤكدة.

وظهراً استهدف مجاهدوا المقاومة التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع مسكفعام بالاسلحة المناسبة واصابوها اصابة مباشرة وتم تدميرها، وذلك في اطار المساندة العسكرية المتواصلة لغزة وحماية للبنان.

وافاد مراسلنا ان العدوان الاسرائيلي على طيرحرفا، ادى الى استشهاد عنصر من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية، اما الشهيد الثاني فهو فني من فريق الصيانة في شركة mtc touch .

كشافة الرسالة تزفّ الشهيد المسعف غالب حسين الحاج

من جهتها زفّت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة، الجمعة 10 أيّار/مايو 2024، القائد الرسالي المسعف في الدفاع المدني الشهيد المجاهد غالب حسين الحاج من بلدة شيحين ومواليد 15 أيّار/مايو 1971، والذي استُشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والإنساني دفاعًا عن لبنان والجنوب.

وأكّدت الجمعية أنّها “تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات”.

الشهيد المسعف غالب حسين الحاج

وأفاد مراسلُ المنار في جنوب لبنان أن فرقَ الدفاعِ المدني في الهيئةِ الصحية الإسلامية عملت على إخمادِ حريقٍ اندلعَ في أحد المباني في الحيِّ الجنوبي لمدينةِ الخيام نتيجةَ القصفِ المدفعي الصهيوني. وفي الوقتِ نفسِه، قامَ الدفاعُ المدني بفتحِ طرقٍ داخليةٍ ورفعِ الأنقاضِ الناتجةِ عن غارةٍ جويةٍ نفذَها الطيرانُ الحربيُ الصهيونيُ على بلدة كفركلا وألحقت دمارًا وأضرارًا كبيرةً في المنازل.

وشيع حزب الله وأهالي بلدة المجادل الجنوبية الشهيد على طريق القدس علي أحمد حمزة. وبعد المراسيم التكريمية وأداء قسم الولاء والبيعة بالسير على نهج الشهداء، أقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، ثم شق موكب التشييع الحاشد شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية ونداءات التلبية للمقاومة. وفي جبانة البلدة، ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

وبمزيد من الفخر والاعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد الجريح حسن علي كريّم “طارق”، موالد عام ألف وتسعمئة وثمانية وسبعين، من بلدة دير سريان في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس متأثرًا بجراحه.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد علي مهدي “زين” مواليد عام 1991 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد أحمد علي مهدي “زين”

المصدر: موقع المنار