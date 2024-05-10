حركة حماس: الاعتداء الممنهج على أسرانا لن يوهن عزائمهم والمقاومة على عهدها بتحريرهم وكسر قيودهم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 11:10

حركة حماس: الاعتداء الممنهج على أسرانا لن يوهن عزائمهم والمقاومة على عهدها بتحريرهم وكسر قيودهم

منذ 51 mins 10 May، 2024
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