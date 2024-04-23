في لقاءٍ عبر برنامج الخط الساخن، حل الأستاذ عماد كريدية، رئيس هيئة “أوجيرو”، ضيفًا للحديث عن واقع قطاع الاتصالات في لبنان، وأحدث التطورات التي تعيشها الهيئة والتحديات التي تواجهها.

استهل كريدية حديثه بالتأكيد على شعار الهيئة للعام 2024، والذي جاء: “من الصمود إلى النهوض”، معبرًا عن استمرارية التزام الهيئة بتقديم خدماتها رغم التحديات. وأشار إلى أهمية الهيئة كونها حاجة وطنية، حيث تعتبر الاتصالات والإنترنت ركيزة أساسية لعمل كافة الشركات والمؤسسات والإدارات.

وأكد كريدية أن المشكلة الأساسية تكمن في الموازنة المخصصة لهيئة “أوجيرو”، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تواجه الحكومة اللبنانية، يجب أن تحظى الهيئة بخصوصية لتستمر في أداء دورها الحيوي.

وكرر كريدية تذكيره بتصريح سابق أدلى به في برنامج الخط الساخن، حيث أشار إلى أنه في حال زيادة التعرفة دون تخصيص جزء منها لهيئة “أوجيرو” لتطوير خدماتها، فإن ردة فعل المواطن ستكون سلبية للغاية. وقد تبين أن الفواتير زادت، في حين يتم تحويل المال إلى وزارة المالية، التي توافق على تخصيص 10-20% من الاعتمادات المطلوبة للهيئة مع الطلب بتحسين الخدمات.

وبالنسبة لأعمال الصيانة وخطط تطوير القطاع، أوضح كريدية أنها توقفت منذ العام 2019 نتيجة الأوضاع المادية الصعبة، وعدم توفر الإمكانيات اللازمة.

وفيما يتعلق بإضراب نقابة موظفي الهيئة، أعرب كريدية عن تضامنه معهم، مؤكدًا أن التواصل مستمر بين رئاسة الهيئة ونقابة الموظفين لحل القضايا الضرورية والطارئة على طاولة مجلس الوزراء.

أما فيما يخص ظاهرة الإنترنت الغير شرعي، فأكد كريدية أن أفضل طريقة لمكافحتها هي من خلال تقديم خدمات تنافسية، ولكن هذا ليس ممكنًا حاليًا بسبب عدم توفر التمويل اللازم.

في الختام، دعا كريدية السلطة التنفيذية إلى دعم الهيئة لتنفيذ خططها ومواجهة التحديات، مؤكدًا على ضرورة تغيير الأولويات لتحقيق النهوض المنشود.

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المصدر: موقع المنار