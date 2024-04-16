الطائرات الحربية تستهدف أراضي زراعية في منطقتي حي الزهور وخربة العدس بمدينة رفح جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 03:18

الطائرات الحربية تستهدف أراضي زراعية في منطقتي حي الزهور وخربة العدس بمدينة رفح جنوب القطاع

منذ 5 mins 16 April، 2024
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