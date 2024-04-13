اعلام العدو: صفارات الإنذار لم تدوي لحظة اختراق المسيّرة للأجواء لحين انفجارها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 13 2024 - 20:06

اعلام العدو: صفارات الإنذار لم تدوي لحظة اختراق المسيّرة للأجواء لحين انفجارها

منذ 17 mins 13 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة