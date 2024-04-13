قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من منازل المواطنين في مخيم العروب شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2024 - 05:04

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من منازل المواطنين في مخيم العروب شمال الخليل

منذ 2 ساعة 13 April، 2024
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