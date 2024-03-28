وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص المصابين بسرطان الأمعاء، الذين يشربون من 2 إلى 4 فناجين من القهوة يوميا، هم أقل عرضة لتكرار إصابتهم بهذا المرض.

وأظهرت الدراسة، التي أجريت في هولندا والتي مولها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF) وتم نشرها في المجلة الدولية للسرطان، أن المرضى الذين يتناولون عدة أكواب قهوة يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 32 بالمئة من أولئك الذين يشربون أقل من كوبين، لإصابتهم مرة أخرى بسرطان الأمعاء.

كما خلصت إلى أن الأشخاص المصابين بسرطان الأمعاء، والذين يستهلكون هذه الكمية من القهوة يوميا، هم أيضا أقل عرضة للوفاة لأي سبب، وفق ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وقال خبراء إن نتائج الدراسة “واعدة”، وتوقعوا أنه إذا أظهرت دراسات أخرى نفس الخلاصات، فقد يتم تشجيع 43 ألف بريطاني يتم تشخيص إصابتهم بسرطان الأمعاء سنويا على شرب القهوة. ويودي هذا المرض بحياة حوالي 16500 شخص سنويا – 45 شخصا يوميا.

ويشرب الناس في المملكة المتحدة ما يقدر بـ95 مليون كوب من القهوة يوميا.

وقالت رئيسة فريق البحث، إلين كامبمان، أستاذة التغذية والأمراض بجامعة فاخينينجن بهولندا، إن المرض يعود لدى واحد من كل 5 أشخاص تم تشخيص إصابتهم به ويمكن أن يكون قاتلا.

وأضافت: “من المثير للاهتمام أن هذه الدراسة تشير إلى أن شرب 3 إلى 4 فناجين من القهوة قد يقلل من تكرار الإصابة بسرطان الأمعاء”.

وهذه الدراسة هي الأحدث التي تظهر أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

المصدر: مواقع