6 أعراض قد تبدو بسيطة لكن الاطباء يحذرون من تجاهلها

هل سبق لك أن شعرت بألم غريب جعلك تتردد في حجز موعد مع الطبيب؟ أو تساءلت عما إذا كنت بحاجة إلى فحص أمر بسيط تعاني منه باستمرار؟

تُفاقم حياتنا العصرية المليئة بالإفراط في العمل، وقلة النوم، وضغوط الحياة العامة مجموعة واسعة من الأعراض الصحية. ​​ولكن بعضها، وإن بدا بسيطا، قد يتطلب استشارة طبية.

تحدثت صحيفة الإندبندنت البريطانية مع الدكتورة لوري سولومون، رئيسة قسم طب الأسرة والمجتمع في كلية نيويورك الطبية، والدكتورة إستيل ويليامز، المديرة الطبية لـ”سيتي ميد” (CityMD) لمنطقة جنوب نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأميركية، لمعرفة آرائهما حول الأعراض التي لا ينبغي تجاهلها:

1- كثرة الذهاب إلى الحمام

تقول الدكتورة لوري لصحيفة الإندبندنت إن الاستيقاظ في منتصف الليل للتبول أمر طبيعي تماما. ولكن إذا كنت تفعل ذلك مرتين أو 3 مرات في الليلة -كل ليلة- فقد يكون ذلك مؤشرا على مشكلة أكثر خطورة.

قد يكون كثرة التبول أحد أعراض مرض السكري. وتتفق الدكتورة إستيل مع هذا الرأي، مضيفة أن من العلامات الأخرى المثيرة للقلق الشعور بالعطش وزيادة كبيرة في الشهية. وتقول: “هذه هي الأمور التي أعتقد أنها تحتاج فحصا عاجلا وليس آجلا”.

2- ألم ليلي

قد يعيق الشد العضلي أو الإصابات الجسدية أو غيرها الشخص عن النوم، إلا أنه ينبغي ألا يسبب إزعاجا بمجرد النوم. توضح الدكتورة لوري: “إذا كنت تستيقظ في منتصف الليل بصداع، فأنت تعاني من مشكلة، لأننا عادة لا نستيقظ بصداع في منتصف الليل، إذا كان هذا هو ما يوقظك في الليل، فربما عليك أن تشعر بالقلق حيال ذلك”.

3- الصداع المفاجئ

تقول الدكتورة لوري إن الصداع “شائع جدا”، ولا ينبغي بالضرورة اعتباره مثيرا للقلق، ولكن إذا كان الصداع مصحوبا بأعراض أخرى مثل تغيرات في الرؤية، أو غثيان أو وخز في الأطراف، أو ضعف، فقد تكون هذه علامة على حدوث مشكلة عصبية.

4- ضيق التنفس أو التعب

تقول الدكتورة إستيل إن ضيق التنفس المفاجئ من الأعراض التي تظهر بشكل متكرر ولا ينبغي تجاهلها، خاصة إذا لم تكن قد عانيت منه من قبل. ويمكن أن يكون التعب من أعراض أمراض القلب، وانقطاع النفس أثناء النوم، وحتى بعض أنواع السرطان.

وتضيف: “إذا أخذت نفسا عميقا وشعرت بألم في صدرك أو ظهرك لم تشعر به من قبل، فقد يكون ذلك أحيانا علامة على وجود جلطة دموية في الرئتين، تُسمى الانسداد الرئوي، وهو أمر نرغب بالتأكيد في اكتشافه عاجلا وليس آجلا”.

5- عسر الهضم

تقول الدكتورة إستيل إن نوبات أعراض تشبه عسر الهضم -الضغط أو الضيق- تستمر لمدة 15 أو 20 دقيقة قد تكون مؤشرا خطيرا، خاصة لأولئك الذين لا يعانون عادة من عسر الهضم أو حرقة المعدة. إن هذا الشعور بعسر الهضم قد يكون مؤشرا على أمراض القلب.

6- دم في البراز

تقول الدكتورة إستيل: “إذا لاحظتَ تغيرا في البراز، مثل رؤية براز أسود أو الكثير من الدم عند استخدام الحمام، أعتقد أن هذه ليست علامة خفية. هذا أمر مثير للقلق، لذا يجب عليك مراجعة الطبيب”.

غالبا ما يربط الناس وجود الدم في البراز بالبواسير، ولكن لا ينبغي تجاهله لأنه قد يكون عرضا لسرطان القولون.

المصدر: الاندبندنت