أنواع من السرطان يصعب علاجها

عددت الطبيبة وأخصائية علاج الأورام الروسية لاريسا سميرنوفا بعض أنواع السرطان التي يصعب على الطب علاجها.

وفي لقاء مع موقع Gazeta.Ru قالت الطبيبة:”على الرغم من التقدم الحاصل في مجال الطب وتطوير الأدوية، إلا أنه توجد حتى الآن بعض أنواع من السرطانات التي يصعب علاجها”.

وأضافت:”مشكلة علاج سرطان القولون والمستقيم على سبيل المثال لم يتم حلها بشكل كامل حتى الآن، هذا السرطان شائع جدا من حيث معدل الإصابات، لذا يشكل مشكلة كبيرة. وكذلك الأمر بالنسبة لسرطان المعدة وسرطان البنكرياس، علاج هذين النوعين من السرطان ما يزال صعبا”.

وأشارت الطبيبة إلى أنه وبالرغم من صعوبة علاج بعض الأورام لكن الطب أصبح أكثر قدرة على علاج بعض الأنواع الأخرى، فعلى سبيل المثال كان الورم الملانيني يعتبر ورما مميتا منذ قبل 20 سنة، لكن ومع ظهور الأدوية المناعية الحديثة للأورام، تغير الوضع بشكل كبير وبعد العلاج يمكن للشخص أن يعيش لفترة طويلة.

ونوهت سميرنوفا إلى أن قدرات الطب تتطورت أيضا في علاج سرطان الثدي وسرطان البروستات، وحدثت تطورات كبيرة في السنوات الماضية في مجال علاج سرطان الرئة الذي كان يعتبر من أخطر أنواع الأورام الخبيثة، ففي الماضي كان العديد من المرضى يتوفون بعد سنة تقريبا من ظهور هذا النوع من السرطان لديهم، لكن ومع ظهور الأدوية المناعية الجديدة والعلاجات الحديثة التي تستهدف منطقة الورم بدقة، تبدّل الأمر، وبات لدى المرضى فرص أكبر للشفاء.

وتشير الدراسات الطبية إلى أنه ومن بين أخطر أنواع الأورام السرطانية أيضا سرطان الكبد، وسرطان الغدد اللمفاوية، وكذلك السرطانات التي تصيب الرأس، وسرطان البروستات، وسرطان الرئة.

المصدر: روسيا اليوم