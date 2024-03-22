السيد فضل الله: هناك في هذا البلد من لا يرى العدو الصهيوني خطراً على لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 13:22

السيد فضل الله: هناك في هذا البلد من لا يرى العدو الصهيوني خطراً على لبنان

منذ 44 mins 22 March، 2024
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لبنان

اشار العلامة السيد علي فضل الله، في خطبة الجمعة، ان المقاومة تستمر بأداء الدور الذي رسمته لنفسها، وتقدم التضحيات من أجله بإسناد الشعب الفلسطيني في غزة ومنع العدو الصهيوني من استفراده وتركه يعاني وحيداً، معتبرا أن ظروف الحرب الشاملة التي يهدد بها العدو ليست متوافرة.

وقال: ومن المؤسف أن هناك في هذا البلد من لا يرى العدو الصهيوني خطراً على لبنان، ولا التهديدات التي يكيلها العدو له يراها مساً في سيادته ويأخذها في الاعتبار.

ونبه السيد فضل الله اللبنانيين إلى عدم الوقوع في الفخ الذي يريد العدو أن يوقعهم فيه بنقل المعركة إلى داخلهم وفي ما بينهم، وإلى وعي مستمر لمخاطر هذا الكيان الذي يبقى خطراً لا على فريق من اللبنانيين بل على لبنان وكل اللبنانيين.

ودعا القوى السياسية إلى عدم الاستسلام للفراغ  حل الأزمة يعود إلى اللبنانيين أولاً وأخيراً، واكد انه إذا كان من مبادرات تجري لتحريك هذا الملف فهي لن تكون بديلاً منهم بل مساعداً لهم.

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