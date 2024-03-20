يدعو تجمع المعلمين في لبنان الهيئات الإدارية والتعليمية للمشاركة باللقاء التربوي:

“تقنيات التوازن النفسي عند الأزمات”

مع المعالجة النفسية د. ريان أبوعليوي

محاور اللقاء:

– تعريف مفهوم الأزمات الموقفيّة

-الزامية التدرب على التدخل النفسي في الازمات (أمثلة من الواقع)

عند وقوع الأزمة:

• تقنية التصديق

• تقنية التنفس

• تقنية التجذير

بعد وقوع الأزمة وقبل الأزمات اللاحقة

• مهارات التأمل العقلاني

• مهارات تحمل المحنة

• مهارات التنظيم الانفعالي.

-السبت 23 آذار 2024

-الساعة 8:00 مساء

عبر تقنية zoom

للمشاركة الانضمام للقناة الرسمية للتجمع على الرابط التالي:

https://whatsapp.com/channel/0029VaHY49kH5JLpTMsJtV3Q/147

المصدر: موقع المنار