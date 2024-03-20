دعوة من تجمع المعلمين في لبنان للمشاركة باللقاء التربوي :”تقنيات التوازن النفسي عند الأزمات” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 11:20

دعوة من تجمع المعلمين في لبنان للمشاركة باللقاء التربوي :”تقنيات التوازن النفسي عند الأزمات”

منذ 51 mins 20 March، 2024
بيانات ودعوات - صفحات منوعة

يدعو تجمع المعلمين في لبنان الهيئات الإدارية والتعليمية للمشاركة باللقاء التربوي:
“تقنيات التوازن النفسي عند الأزمات”
مع المعالجة النفسية د. ريان أبوعليوي

محاور اللقاء:
– تعريف مفهوم الأزمات الموقفيّة
-الزامية التدرب على التدخل النفسي في الازمات (أمثلة من الواقع)
 عند وقوع الأزمة:
• تقنية التصديق
• تقنية التنفس
• تقنية التجذير
 بعد وقوع الأزمة وقبل الأزمات اللاحقة
• مهارات التأمل العقلاني
• مهارات تحمل المحنة
• مهارات التنظيم الانفعالي.

-السبت 23 آذار 2024
-الساعة 8:00 مساء
عبر تقنية zoom

للمشاركة الانضمام للقناة الرسمية للتجمع على الرابط التالي:

https://whatsapp.com/channel/0029VaHY49kH5JLpTMsJtV3Q/147

 

المصدر: موقع المنار

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