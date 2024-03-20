يدعو تجمع المعلمين في لبنان الهيئات الإدارية والتعليمية للمشاركة باللقاء التربوي:
“تقنيات التوازن النفسي عند الأزمات”
مع المعالجة النفسية د. ريان أبوعليوي
محاور اللقاء:
– تعريف مفهوم الأزمات الموقفيّة
-الزامية التدرب على التدخل النفسي في الازمات (أمثلة من الواقع)
عند وقوع الأزمة:
• تقنية التصديق
• تقنية التنفس
• تقنية التجذير
بعد وقوع الأزمة وقبل الأزمات اللاحقة
• مهارات التأمل العقلاني
• مهارات تحمل المحنة
• مهارات التنظيم الانفعالي.
-السبت 23 آذار 2024
-الساعة 8:00 مساء
عبر تقنية zoom
للمشاركة الانضمام للقناة الرسمية للتجمع على الرابط التالي:
https://whatsapp.com/channel/0029VaHY49kH5JLpTMsJtV3Q/147
المصدر: موقع المنار