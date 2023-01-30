تجمع المعلمين في لبنان شارك باجتماعات لاتحاد المعلمين العرب بتونس

شارك وفد من تجمّع المعلّمين في لبنان في اجتماعات الأمانة العامة والهيئة التشاوريّة لاتّحاد المعلّمين العرب المنعقدة في تونس- مدينة الحمامات؛ والتي استمرت ليومين متتاليين، ناقشت خلالها الوفود القادمة من فلسطين ولبنان وسورية والعراق ومصر والجزائر والمغرب وتونس والسودان وموريتانيا، مجموعة من التحديات التربويّة والتعليميّة وقضايا المعلّمين العرب واتحادهم، وأصدروا سلسلة من المواقف والتوصيات.

وقد كان لوفد تجمّع المعلّمين الذي تقدمه رئيسه يوسف كنعان الأمين العام المساعد لاتّحاد المعلّمين العرب وشارك فيه الأستاذ صالح حوماني، دورٌ فاعلٌ في إنجاح الفعالية التربوية والنقابية من خلال كلمات ومداخلات عدة، وعقد لقاءات ثنائية مع الوفود العربية المشاركة لتعزيز التعاون والعلاقات المشتركة وتبادل التجارب والخبرات معها، وقد اختُتمت الفعالية العربية التي استهلّت بلقاء وزير التربية التونسي، بتكريم وفد تجمّع المعلمين في لبنان وباقي الوفود العربية المشاركة.

المصدر: بريد الموقع