مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لمنطقة عبسان الكبيرة وخزاعة بخانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 01:14

مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لمنطقة عبسان الكبيرة وخزاعة بخانيونس

منذ 43 mins 12 March، 2024
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