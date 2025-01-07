جيش العدو يعلن مقتل ضابط وجندي صهيونيين في معارك بيت حانون شمال قطاع غزة

قُتل ضابطٌ وجندي صهيونيين، وذلك خلال المعارك المحتدمة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في بيت حانون شمالي قطاع غزة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، فقد أقرّ جيش الاحتلال، صباح اليوم، بمقتل ضابط من قواته خلال المعارك مع المقاومة شمالي قطاع غزة، مضيفاً أن القتيل هو “قائد سرية في الكتيبة 932، بلواء “ناحال”، وأنه قُتل بنيران مضادة للدبابات في بيت حانون”.

#عاجل| جيش الاحتلال يعلن رسمياً مقتل قائد سرية في الكتيبة “932” في لواء “الناحال” خلال معارك شمال غزة pic.twitter.com/rURB0XCUnx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 7, 2025

في السياق، علّقت مراسل إذاعة جيش العدو على الحدث، قائلة “قُتل في هذه المعركة في بيت حانون قائد السرية ونائبه وبذلك فقدت سرية النخبة في الكتيبة 932 قائديها في هذا الحادث”، متابعة “القائد والنائب الذي كان من المفترض أن يحل محله في حال مقتله”.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش العدو إلى 827 منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق، تحدث وسائل إعلام العدو عن حدثين أمنيين صعبين في القطاع. وذكرت بعض المنصات الإعلامية أن جنديين من لواء “ناحال”، أصيبا بانفجار عبوة ناسفة داخل أحد المباني في شمال القطاع، فيما فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية التعتيم على الحدث الثاني.

ورغم مرور 3 شهور على العدوان الوحشي على شمال القطاع، وما أسماه البعض “خطة الجنرالات”، إلا أنّ فصائل المقاومة تواصل التصدي للقوات المتوغلة، وتنصب الكمائن وتزرع العبوات الناسفة، وتشتبك مع قوات الاحتلال، وتوقع قتلى وجرحها في صفوفها.

المصدر: مواقع إخبارية