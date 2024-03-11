واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها العسكرية ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

واستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم ‌‏موقع جل العلام، كما شنوا هجوما جويا ‏بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، أصابت أهدافها ‏بدقة‎.‎

وعند الساعة (11:45)، ا‏ستهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‌‏تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة الطيحات. وعند الساعة (15:00)، استهدفت المقاومة ‌‏انتشارا ‏لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية، كما تصدت لمسيّرة ‏إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على ‏التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة.

كما وزع الاعلام الحربي مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية عدد من المستوطنات والمواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

وبالتزامن، استهدف ‏مجاهدو المقاومة مربض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة.

ووزع الاعلام الحربي مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية موقع الراهب التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

كما استهدفت المقاومة ‌‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة. وعند الساعة (16:10)، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي عند قيامها بتركيب تجهيزات تجسسيه جديدة في موقع ‏المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.

وزفت المقاومة بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد علي محمد زين “بلال” مواليد عام 1991 من بلدة سحمر في البقاع الغربي، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد علي محمد زين (بلال)

المصدر: الاعلام الحربي