شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال منزل عائلة “أبو ناصر” قرب مسجد أبو القمصان في مشروع بيت لاهيا شمالي غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2024 - 03:04

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال منزل عائلة “أبو ناصر” قرب مسجد أبو القمصان في مشروع بيت لاهيا شمالي غزة

منذ 20 mins 10 March، 2024
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