شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن على أننا معنيون أن نمنع العدو من تحقيق أهدافه في غزة، وكذلك معنيون بهذه المعركة الدائرة الآن، ليس فقط من منطلقات وطنية أو قومية أو عقائدية، بل أيضاً من منطلق مصلحة وطننا وبلدنا في منع العدو الصهيوني من الانتصار، لأنه لا سمح الله لو انتصر في غزة، سينتقل إلى الضفة وأراضي الـ48، وسيحقق مشروع “الترانسفير” الذي قد يصيب لبنان بعضاً من نتائجه على مستوى ترحيل الفلسطينيين وتهجيرهم أو على مستوى تهوّر العدو إذا ما أحس بالقوة والقدرة على الاعتداء مجدداً على لبنان، في أرضه وترابه ومياهه وثرواته، سيما وأنه مشروع دائم لدى الصهاينة.

وفي كلمة له خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد المجاهد على طريق القدس حسين محمد بدوي في حسينية بلدة ديرقانون رأس العين الجنوبية، أكد النائب الحاج حسن أن المقاومة ماضية في دعم غزة وإسناد مقاومتها الباسلة والشريفة، ومستمرة في هذه العمليات ما استمر العدوان على غزة، ولا بد من توجيه التحية لأشقائنا الشجعان في اليمن وأخوتنا في العراق وسوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا بدّ من توجيه التحية لكل حر في العالمين العربي والإسلامي، ولكل حر في هذا العالم ممن دعموا غزة بالموقف والكلمة وعلى وسائل التواصل أو في الإعلام أو من السياسيين والإعلاميين والمثقفين والأحزاب والتيارات.

وختم النائب الحاج حسن بالقول، لا بد من إدانة لكل من سكت أو تواطئ أو وقف على الحياد أمام ما يجري في غزة من ظلم ومجاعة وأمراض والقتل المتعمّد للرجال والأطفال الذين يأتون طلباً للمساعدات الغذائية ولقمة الطعام.

المصدر: موقع المنار