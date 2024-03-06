الأونروا: عدد موظفينا الذين قتلوا منذ بداية الحرب في غزة يصل إلى 162 وهو غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2024 - 14:20

الأونروا: عدد موظفينا الذين قتلوا منذ بداية الحرب في غزة يصل إلى 162 وهو غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة

منذ 29 mins 6 March، 2024
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