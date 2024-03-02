العناوين

صحيفة الأخبار

ـ «عَراضة» المساعدات: «مجزرة الطحين» تُحرج الغرب

ـ مسلسل الانتهاكات الأمنية الأجنبية مستمرّ: توقيف دبلوماسي إسباني «يصوّر» الضاحية

ـ مقتل 70 أسيراً لدى المقاومة: العدو يداري هزيمته في «الزيتون»

ـ جروح الغزيين «الخطيرة»: مكابدة الألم… في انتظار «التحويلة»

صحيفة البناء

ـ الانتخابات الإيرانية تسجل مشاركة واسعة مفاجئة.. والمرأة وغزة رفعتا النسبة

ـ بايدن يقرر إنزال المساعدات انتخابياً.. وغالاوي يفوز انتخابياً بأصوات غزة

ـ أبو عبيدة: 70 أسيراً لدى المقاومة قتلوا بالقصف.. وسنحصل على كل أسرانا

صحيفة الجمهورية

ـ «الخماسية»: ملتزمون ببلوغ حل

ـ موقف «الخماسيّة» مُوحّد

ـ «مهمّة» كتلة الاعتدال: «وصلتونا لنص البير»!

ـ أيها المودعون… التفّوا حول حنا البيطار

ـ دعوات دولية لهدنة في غزة

ـ خامنئي يحضّ الإيرانيين على التصويت

صحيفة اللواء

ـ جبهة الجنوب تحتدم.. وسفراء الخماسية لرئيس يواكب مفاوضات ما بعد الحرب

ـ مبادرة «الإعتدال» تصطدم برفض تعطيل التشريع.. وتوجُّه لضبط الموظفين بعد إقرار الزيادات

ـ الاحتلال لتجنيد 15 ألف عسكري.. ومساعدات أميركية من الجو لغزة

ـ حماس تُعلن مقتل 7 أسرى.. ونتنياهو يتحدّى العائلات.. واتفاق فلسطيني على حكومة وحدة

صحيفة الديار

ـ الحكومة «تحتوي» إضراب موظفي المالية والرواتب ستدفع ابتداءً من مطلع الاسبوع المقبل

ـ «اسرائيل» تسعى لفصل الساحات… بوحبيب: مستعدون للحرب إذا فُرضت علينا

صحيفة النهار

ـ “الخماسية” تستعجل اختراقاً رئاسياً يحصّن لبنان

ـ تصعيد في الغارات الإسرائيلية على البلدات الحدودية وبو حبيب: مستعدون للحرب

ـ قائد الجيش يشارك في مؤتمر دعم الجيش في روما ويعرض التحديات التي يواجهها

ـ إسرائيل تحت الضغط وأميركا ستلقي مساعجات من الجو

الاسرار

صحيفة البناء

ـ كواليس

علّق مسؤول في المقاومة في غزة على طلب حكومة بنيامين نتنياهو لائحة بأسماء الأسرى الأحياء كي تواصل الحكومة التفاوض على صفقة تبادل بأن المقاومة تستطيع تأكيد لائحة صغيرة على قيد الحياة ولائحة صغيرة لمن فارقوا الحياة، لكنها تحتاج شهراً من وقف إطلاق النار وحرية التنقل لضباطها في مناطق غزة خارج مخاطر التعقب لتتمكّن من التحقق من أوضاع لائحة طويلة من الأسرى وتصنيفهم بين مَن فارق الحياة ومَن بقي حياً.

ـ خفايا

قال نائب بريطاني محافظ تعليقاً على اعتبار رئيس حزبه ورئيس الحكومة ريشي سوناك «أن فوز جورج غالاوي بالنيابة مثير للقلق على مستقبل بريطانيا» إن كلام سوناك يظهر بعض فضائل العنصريّة، حيث يكون من الأفضل وجود بريطاني مثل غالاوي في رئاسة الحكومة يوقّع على قرار سحب جنسيّة سوناك وإعادته إلى الهند على سماع منافق متملّق يحتلّ منصب رئيس وزراء بريطانيا ليعلّم البريطانيين مصلحتهم، مشيراً إلى أن غالاوي الفائز ليس الخصم الحزبي والعقائدي بل هو الشارع البريطاني الذي يصرخ بالملايين بوجه الحكومة، لأنها لا تفعل شيئاً لوقف مذبحة غزة.

صحيفة الجمهورية

ـ يؤكّد مسؤول غير سياسي انّه لن يتراجع عن أي إجراء اتخذه في مؤسسته ولن يقبل بازدواجية معايير يمكن ان تتخذها الحكومة او اي جهة رسمية او معنية أخرى.

ـ ذكر مرجع مسؤول انّه لمس من مجموعة ديبلوماسية التقاها انّها مصمّمة على ان يتمّ إنجاز استحقاق حسّاس في اقرب وقت ممكن.

ـ توقّع مسؤول كبير ان يشهد لبنان حركة ديبلوماسية خارجية كبيرة خلال الشهر الجاري.

صحيفة اللواء

ـ همس

انشغلت أوساط لبنانية وإقليمية بالبحث عن خلفيات تناوب كتّاب اميركيين مرموقين بتحديد مواعيد بعيدة لحرب اسرائيلية، وصفها أحدهم «بالحتمية» ضد الجنوب!

ـ غمز

تجري مفاوضات مضنية مع موظفي المالية للعودة الى العمل، من أجل انجاز جداول الرواتب، لكن هؤلاء يصرون على مبالغ اضافية وعدوا بها خارج ما أقر في مجلس الوزراء.

ـ لغز

ألقيت المسؤولية على G.P.S، لدى ضياع المجموعة الدولية التي دخلت بالخطأ الى حيّ السلم بالضاحية الجنوبية!

صحيفة النهار

ـ مؤسسات سياحية بدأت تدقّ ناقوس الخطر

بدأت مؤسسات سياحية تدق ناقوس الخطر على خلفية التحذيرات والتهديدات ولهذه الغاية ثمة ترقّب للأسابيع المقبلة.

ـ تناقل صورة ورقة اقتراع ناخب لبناني في ميتشغن عليها اسم الشهيدة أمل الدر

تناقل سياسيون وديبلوماسيون صورة ورقة اقتراع ناخب لبناني في ميتشغن في أميركا كتب عليها اسم الشهيدة الطفلة أمل الدر.

ـ كسارات تعمل من دون أي رقابة

لا تزال الكسارات في غير منطقة وخصوصاً في البقاع تعمل من دون أي رقابة وعلى مرأى من الأجهزة الأمنية رغم قيام وزارة البيئة والجهات القضائية بالواجبات المطلوبة منها.

ـ محاضرة أكاديمي ووزير سابق عن فلسطين تلقى استحساناً عند المشاركين

لاقت محاضرة أكاديمي ووزير سابق في منتدى بيروتي تناول فيها الاوضاع في غزة واحوال القضية الفلسطينية ومستقبلها استحساناً عند المشاركين.

ـ ضباط وعسكريون يسارعون إلى تقديم استقالاتهم قبل موعد إحالتهم على التقاعد

يقدم ضباط وعسكريون على الاسراع في تقديم استقالاتهم قبل موعد احالتهم على التقاعد جراء تراجع قيمة رواتبهم وتعويضاتهم. ويفتشون عن اعمال في مهمات امنية لدى منظمات دولية في بيروت والمناطق.

المصدر: صحف