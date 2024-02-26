أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه “لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”، مشيراً إلى أن “القانون الدولي الإنساني معرض للتهديد، وعشرات آلاف المدنيين يقتلون في غزة”، لافتاً إلى أن “دور وكالة الأونروا أساسي في توزيع المساعدات داخل القطاع”.

كما طالب غوتيريش بوقف فوري للنار وإطلاق سراح “الرهائن”، حسب قوله، موضحاً أن “الهجوم الإسرائيلي الشامل على رفح سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات”.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن “افتقار مجلس الأمن إلى وحدة الصف بشأن غزة وأوكرانيا قوض سلطته”، لافتاً إلى أن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب “لكن دون مؤسسات، وهو ما يسبب فوضى”.

المصدر: مواقع إخبارية