طائرات “الكواد كابتر” الخاصة بجيش الاحتلال تطلق النار تجاه المنازل في معسكر خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 09:16

طائرات “الكواد كابتر” الخاصة بجيش الاحتلال تطلق النار تجاه المنازل في معسكر خانيونس

منذ 46 mins 25 February، 2024
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