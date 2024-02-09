أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 9-2-2024.

عناوين الصحف:

البناء

– واشنطن وتل أبيب تسابقان الوقت قبل الاتفاق بعمليات اغتيال من بنك الأهداف

– الرياض والقاهرة والدوحة وأبو ظبي وعمان لتنسيق المشاركة في آليات الاتفاق

– الوفد الفرنسي في بيروت لسيناريو اليوم التالي لاتفاق غزة… وتعيين رئيس أركان

الأخبار

– لبنان: إنه ليس أوان الكلام

– أميركا تفتح باب المفاوضات غير المباشرة: المقاومة عند موقفها وعين العدو على رفح

– النازحون السوريون في البقاع: قنبلة موقوتة “فات أوان” تفكيكها

الجمهورية

بري للجمهورية: تصويب على دوري… ولدى جعجع سوء فهم

– عصر المذابح المليونية

– كرم أبو سالم بوابة التهجير

– الانتدابات النهائية سيوقعها وزير العدل

– اندماج المصارف.. حل لأزمة المالية في لبنان؟

اللواء

– “إسرائيل” تستعرض قوتها في الجو.. وحزب الله يرد على عملية النبطية

– مجلس الوزراء يعين رئيسًا للأركان.. والزيادات على الرواتب ومعاشات التقاعد غدًا

– صقور مجلس الحرب يواجهون بلينكن والمعتدلين: استعادة الرهائن بالقتال!

– واشنطن ترفض عملية عسكرية كبرى في رفح.. واجتماع الرياض يبحث مضاعفة المساعدات للقطاع

النهار

– “النهار” تنشر الخطة الفرنسية لمنع الحرب

– إسرائيل تكثف هجماتها على رفح وواشنطن تحذر من “كارثة”

– غضب في العراق ومفاوضات “إنهاء” مهام التحالف الأحد

– زيلنسكي أعفى زالوجني من رئاسة الأركان في أكبر تغيير عسكري منذ بدء الحرب

الديار

– تعثر التفاوض في غزة ينعكس تصعيدًا جنوبًا والمواجهة تتوسع كمًا ونوعًا

– تسريبات أميركية عن التوصل لـ”تفاهم نيسان” جديد يرضي كافة الأطراف؟

– الحكومة تتجاوز وزير الدفاع وتعين رئيسًا للأركان و”التيار” نحو الطعن

أسرار الصحف:

البناء:

توقع مرجع أمني ان تشهد المرحلة الانتقالية التي ستمتد لأسابيع قبل التوصل الحتمي لاتفاق حول انهاء الحرب على غزة تصعيدا أمنيا على كل الجبهات لا علاقة له الرهان على تغيير موازين الحرب أو خدمة خطط حربية بقدر ما هو تعبير عن التفاوض على صفيح ساخن وتصفية حساب متبادل باستنفاد بنوك الأهداف طالما ان خطر الحرب الكبرى لم يعد قائما وأن الحلول أصبحت فوق الطاولة ووضع الاغتيالات التي تستهدف الرموز وكان يتم تفاديها خشية الانزلاق الى الحرب في هذا الإطار.

تؤكد مصادر سياسية ان المحادثات التي يجريها الوفد الفرنسي تتم على قاعدة التسليم بأن لا شيء قابل للبحث على جبهة الجنوب قبل نهاية حرب غزة وتقول ان الوفد يبدأ بالبحث بوضع ورقة لليوم التالي لنهاية الحرب في غزة والسعي للحصول على اجوبة افتراضية لرسم سيناريو قابل للتحول الى خريطة طريق تفاوضية عندما تنتهي الحرب في غزة وفي هذا السياق يسأل عن امكانية اقامة تطبيق نسبي للقرار 1701 طالما انه سوف يبقى أجزاء منه لا تطبق على طرفي الحدود.

النهار

لا تزال وزيرة سابقة تهيمن على تعيينات وتشكيلات الموظفين في مؤسسة عامة كانت تخضع لوصايتها وتقوم بفرض تعيين الأزلام والمتحزبين من تيارها.

بعد تحديد أيلول موعداً لبدء إعادة تأهيل طريق أساسي في البقاع الغربي لم يباشر مجلس الإنماء والإعمار في العمل على رغم تحويل السير عليها للشاحنات بدلاً من ضهر البيدر.

اللواء

تبين أن الطبعة الجديدة لفئة المئة ألف ليرة تم إنجازها في أواخر عهد رياض سلامة وتقدر كمياتها بألوف المليارات وأعدت لتأمين رواتب الموظفين والتدخل في سوق الدولار

تشكو شخصيات بارزة في تيار معروف من العزلة التي تطوقه، بعدما أمعنت قيادته في خوض المعارك الخاسرة، دون مراجعة..

الجمهورية

يتعرّض طالبو الخدمات الإدارية لأشكال جديدة من رسوم إضافية خيالية في أكثر من مؤسسة رسمية.

قالت أوساط سياسية متابعة إن التسوية المطلوبة رباعية: رئيس جمهورية، رئيس حكومة، حكومة، والمركزية موسعة.

لاحظ مسؤولون إن الكلام بدأ بقوة عن الشخصيات المطروحة للتكليف برئاسة الحكومة بالتوازي مع إنتخاب الرئيس.

المصدر: الصحف اللبنانية