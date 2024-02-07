تجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات العدو الاسرائيلي بمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 7 2024 - 05:38

تجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات العدو الاسرائيلي بمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 7 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة