وأكدت القوات المسلحة اليمنية، أن هذه العملية، تاتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا.

نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى، عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية ( مارلين لواندا MARLIN LUANDA ) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرةً ما أدى إلى احتراقها.

وأكدت القوات المسلحة في بيان استمرار عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

كما أكدت اتخاذها كافة الإجراءات العسكرية ضمن حق الدفاع عن اليمن العزيز وتأكيداً على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني