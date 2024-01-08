أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية أن “مطار بيروت الدولي يعمل بشكل طبيعي اليوم، ولم يكن هناك اي مشكلة بخصوص الرحلات الجوية”، موضحا أن “حوالى 70 في المئة من شاشات المطار باتت تعمل كالسابق ويُعمل على الأخرى بشكلٍ متتالٍ”.

وفي مؤتمر صحافي عقده في المديرية العامة للطيران المدني، بعد حادثة “القرصنة” التي تعرّضت لها شاشات المغادرة والوصول في مطار بيروت الدولي، قال الوزير حمية “اننا ادارة رسمية وعلينا تفعيل الامن السيبراني، وما حدث ليس له علاقة بأي إهمال، حصلت بعض الاضرار والعمل جار لتصحيحها”. أضاف “هناك اجراءات احترازية، فقد فصلنا الانترنت عن المطار وذلك لحصر الاضرار”.

وردا على سؤال عن تحديد نوع الخرق، قال وزير الأشغال إن “العمل جار مع الأجهزة الأمنية المختصة، والاجابة ستكون خلال أيام لتحديد اذا كان الخرق داخليا او خارجيا”. واعلن ان “التحدّي اليوم هو أن نقوم بإجراءات جذرية وتأمين التمويل لها لكي لا يتكرر ما حدث ونكون 99 في المئة في أمان”.

المصدر: موقع المنار