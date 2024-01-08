قصف مدفعي على منطقة قيزان النجار وجورت اللوت في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2024 - 06:52
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المتحدث باسم الصحة في غزة: بدأنا في تشغيل عدد من مستشفيات الشمال بينها العودة والمعمداني وأقسام بمجمع الشفاء
وزارة الصحة في غزة: المسيرات الصهيونية تطلق نيرانها تجاه أقسام وساحات مستشفى شهداء الأقصى وتسعى لاخراجه عن الخدمة
كتائب القسام تدمر ناقلة جند بالكامل وتدك القوات المتوغلة في مخيم المغازي وتقصف تحشدات العدو في خانيونس
أسامة حمدان للمنار: لا يوجد تطمينات أمنية من أي جهة حتى وإن جاءت فالعدو أعلن صراحة نيته اغتيال قادة بالمقاومة
حمدان: حل الدولتين فكرة غير مقبولة لأننا لا نعترف بالكيان الاسرائيلي ونريد تحرير أرضنا وكان هناك تفهم تركي لموقفنا
حمدان: عملية طوفان الأقصى قالت للجميع إن الكيان الإسرائيلي قابل للزوال وأسرع مما يظن البعض وفجرت خلافات داخل الكيان
عبدالسلام: على أمريكا تحمل عواقب هذا الصلف وادراك أن عسكرتها للبحر الأحمر لن تمنع اليمن من مواصلة عملياته دعماً لغزة
تقرير عسكري صهيوني: جهوزية القوات ومواقعها العسكرية عند الحدود الشمالية ساءت أكثر مما كان الوضع عليه في الماضي
مفوض شكاوى الجنود السابق يتسحاق بريك: الخطر الأساسي بالجبهة اللبنانية هو احتلال حزب الله لمواقع وبلدات حدودية
رئيس مجلس "موشاف مرغليوت": الخسائر بسبب صواريخ حزب الله تضر بأمن الغذاء والمنطقة تزود المؤسسات بالمحاصيل
اعلام العدو: حزب الله نجح في إلحاق أضرار بقاعدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو في ميرون بقصف غير عادي يوم السبت
اعلام العدو ينقل عن جيش الاحتلال تأكيده أن قصف حزب الله ألحق الضرر بالبنية التحتية للكشف في وحدة المراقبة الجوية
وزير الخارجية الأميركي من الدوحة: نرفض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول تهجير الفلسطينيين من غزة
طائرات الاحتلال ومدفعيته تستهدف أطراف ميس الجبل وحولا وعيترون وعيتا الشعب وبين دبل وعيتا الشعب في جنوب لبنان
المقاومة الاسلامية في العراق تعلن أنها هاجمت في الأيام السابقة بصاروخ كروز مطور بعيد المدى هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة
قصف مدفعي على منطقة قيزان النجار وجورت اللوت في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
منذ 1 ساعة
8 January، 2024
عاجل
خانيونس
غزة
قصف صهيوني
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