تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2024 - 01:28

تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 2 January، 2024
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