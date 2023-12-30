6 شهداء بقصف طائرات الاحتلال لمركبة مدنية قرب الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة ظهر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 30 2023 - 18:22

6 شهداء بقصف طائرات الاحتلال لمركبة مدنية قرب الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة ظهر اليوم

منذ 1 ساعة 30 December، 2023
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