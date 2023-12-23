مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفوا عند الساعة 4:40 من بعد ظهر اليوم ‏السبت موقع ‏جل العلام بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2023 - 18:00

مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفوا عند الساعة 4:40 من بعد ظهر اليوم ‏السبت موقع ‏جل العلام بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة

منذ 41 mins 23 December، 2023
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